Пенза, 16 сентября, 2020, 15:56 — ИА Регнум. Конкурс «Лучший воспитатель образовательной организации» в Пензенской области пройдет с 17 по 24 сентября, принимать участие в нем будут победители муниципальных этапов соревнования. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Генри Жюль Жан Жоффруа. Детский сад. 1898

Лучшего воспитателя выберут в два этапа. Первый этап с 17 по 18 сентября пройдет в заочном формате. Конкурсанты представят «Интернет-портфолио» и «Педагогическое занятие с детьми». Ко второму заключительному этапу допустят 10 человек. Им предстоит показать мастер-класс и решить профессиональную задачу. По итогам пять лучших конкурсантов примут участие в «Ток-шоу».

Победитель конкурса получит денежное поощрение в сумме 100 тыс. рублей. Два воспитателя, занявших второе место — по 50 тыс. рублей каждому. За третье место два педагога получат по 30 тыс. рублей каждый. Пять лауреатов конкурса по итогам первого тура второго этапа получат по 15 тыс. рублей.

В 2019 году лучший воспитатель Пензенской области Оксана Чередова вошла в число 15-и лучших в России.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе закрытие и подведение итогов конкурса «Учитель года» состоялось 9 сентября. В этом году конкурс «Учитель года» в Пензе провели в два этапа — очный и заочный. В заочном этапе в финал вышли шесть педагогов.

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