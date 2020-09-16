Москва, 16 сентября, 2020, 13:11 — ИА Регнум. Валютная пара доллар/рубль продолжает снижаться, уже близка к тому, чтобы уйти ниже уровня 74,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«В случае пробоя уровня рубля появится шанс укрепиться по отношению к доллару до уровня 73,37. Это же уровень является уровнем смены июньского восходящего тренда.

Укрепление рубля с16 сентября происходит при поддержке дорожающей нефти, в преддверии аукционов ОФЗ и роста спроса на активы EM.

В центре внимания для рубля на этой неделе — 18 сентября, в это день будет заседание Банка России. На котором регулятор вряд ли решится в очередной раз снизить ключевую процентную ставку.

Это обусловлено растущей инфляцией, а также усилением геополитической напряженности в связи с протестами в Белоруссии и санкционных рисков — после отравления Алексея Навального.

Данные события уже отразились на падение курса рубля, а также на снижение спроса на российские ОФЗ. Поэтому Банк России, вероятно, дождется более лучшей ситуации, когда курс рубля будет более стабильным», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль определится с направлением после заседания ФРС