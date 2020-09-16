Париж, 16 сентября, 2020, 18:02 — ИА Регнум. Дирекция собора Парижской Богоматери подтвердила участие в Днях культурного наследия, в ходе которых жители Франции могут посетить памятники и сооружения, закрытые большую часть года. Об этом в среду, 16 сентября, сообщает Agence France-Presse.

Марина Захарова ИА REGNUM Собор Парижской Богоматери

Несмотря на санитарные ограничения, Нотр-Дам-де-Пари примет участие в Днях культурного наследия, которые пройдут во Франции уже в 37-й раз. Мероприятие имеет целью предоставить как можно большему числу людей доступ к объектам искусства и культуры.

Напомним, в апреле 2019 года собор Парижской Богоматери пережил пожар, в ходе которого пострадали крыша и шпиль сооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, экскурсии в собор Парижской Богоматери возобновились 9 сентября — впервые после пожара 2019 года, частично разрушившего здание.