Брюссель, 16 сентября, 2020, 12:51 — ИА Регнум. Европейский союз не оставит без ответа ситуацию с российским блогером Алексеем Навальным. Об этом 16 сентября заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен

«Сторонники развития отношений с Россией в ЕС должны запомнить, что отравление Навального не останется без ответа», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Евросоюзе предложили утвердить режим санкций имени Алексея Навального за нарушение прав человека.

Отметим, в Германии продолжают, не предоставляя никаких доказательств, «находить» новые подтверждения отравления Навального в России «Новичком».

Читайте также: Глава ЕК заявила о разработке аналога американского «акта Магнитского» в ЕС