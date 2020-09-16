Челябинск, 16 сентября, 2020, 12:49 — ИА Регнум. Покончивший с собой в СИЗО Челябинска националист Максим Марцинкевич оставил предсмертную записку, в которой объяснил свой шаг. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

В записке говорится, что он не хочет доставлять администрации СИЗО-3 неприятности. Также заключённый попросил передать своей живущей в Екатеринбурге гражданской супруге книгу про коммунизм и личный дневник. Завершил он записку словами «Простите меня!»

Как сообщало ИА REGNUM, заключённый по кличке Тесак находился в одиночной камере. Ранее его доставили в СИЗО для пересылки. Ранее он был осуждён к десяти годам в колонии строгого режима. Его и подельников признали виновными в нападениях на граждан в Москве. В мае 2019 года Мосгорсуд утвердил назначенное ему наказание.