Минск, 17 сентября, 2020, 08:11 — ИА Регнум. Прибалтийские республики решили припугнуть свежевыбранного белорусского президента Александра Лукашенко экономическими санкциями. Чем ответил Лукашенко и стоит ли прибалтам начинать бояться его ответных мер, рассказывает постоянный автор ИА REGNUMСергей Артёменко.

Александр Лукашенко

Лукашенко пообещал прибалтам «показать, что такое настоящие санкции». И стоит согласиться, что определенные возможности наказать соседей-евросоюзовцев у белорусского президента есть. Например, он может смело остановить поток контрабанды, той самой запрещенной к ввозу в Россию пищевой продукции, которая продается под видом белорусской, те самые «белорусские креветки».

Кроме того, Лукашенко мог бы перенаправить транспортный транзит, идущий сейчас через порты Прибалтики, в сторону России. Расположенный в Ленинградской области порт Усть-Луга вполне годится для такой замены. Некоторые из этих угроз уже прозвучали из уст белорусского главы, вот только претворять их в жизнь он совсем не торопится. В чем же причина такой неторопливости?

Читайте статью Сергея Артёменко «Лукашенко обманул: он не остановил транзит через Прибалтику».