Москва, 17 сентября, 2020, 07:21 — ИА Регнум.

Ресурсы России в виде ее полезных ископаемых, прежде всего углеводородных, будут приносить ей пользу и не станут ее «проклятием», если соблюсти несколько условий. О том, что это за условия и начали ли они уже соблюдаться, рассказывает обозреватель ИА REGNUMГалина Смирнова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

Конечно, прибыль, получаемая от продажи нефти и газа, может сильно колебаться от года к году, и лучше бы для российских финансов подкрепить свою стабильность чем-то еще. Это и конкурентов позволит подвинуть, и ситуацию на внутреннем рынке улучшит. Разговоры об этом ведутся давно, но вот теперь у России появляется конкретная возможность воплотить в реальность пресловутое опережающее развитие. И помочь в этом может коронавирусный кризис, ведь, как показывает статистика, российская экономика испытала меньший шок, чем экономики более богатых государств.

А значит, и момент для вложения средств в саморазвитие для России наступает самый подходящий. А нефть и газ сыграют роль дополнительного резерва средств, а не основного их источника. По каким признакам можно судить, что этот процесс в этом году наконец-то начался?

Читайте статью Галины Смирновой «Восстановление экономики России началось — Минфин залез в «кубышку»».