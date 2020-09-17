Варшава, 17 сентября, 2020, 06:39 — ИА Регнум. Польские политики отреагировали на последние события в Белоруссии, продемонстрировав разное понимание ситуации в зависимости от принадлежности к тем или иным идейным лагерям. Почему такой разброс реакций может вылиться в усиление противостояния в самих польских верхах, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

Кого с кем в польской политической элите может поссорить белорусский конфликт? Скорее всего тех, кто ориентируется в своем принятии решений на различные центры силы или идеи. Сейчас этот конфликт обозначился через фигуру действующего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который противопоставил свою точку зрения подходу правящей партии «Право и Справедливость» (PiS). Если PiS проводит политику самостоятельности Польши в ее решениях, то цель Моравецкого и его единомышленников может заключаться в том, чтобы сделать Польшу острием евросоюзовского давления на Минск, привязав ее, таким образом, к евросоюзовской стратегической повестке гораздо плотнее, чем того хотела бы правящая партия.

При этом у правящей партии сейчас может оказаться в руках политический козырь, который вынудит их оппонентов присоединиться к противостоянию с тем же Берлином. Но чем такое развитие событий обернется для польской правящей коалиции?

Читайте статью Станислава Стремидловского «Из-за Белоруссии «европейские банкиры» Польши теряют почву под ногами».