Челябинск, 16 сентября, 2020, 12:21 — ИА Регнум. Известный российский националист Максим Марцинкевич, также известный как «Тесак», покончил с собой в следственном изоляторе в Челябинске. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

«Тело Марцинкевича было найдено в одной из камер следственного изолятора №3 в Челябинске, куда он прибыл некоторое время назад для дальнейшей пересылки в Москву. Он находился в одиночной камере», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что Марцинкевич оставил предсмертную записку.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года Мосгорсуд оставил без изменений приговор Максиму Марцинкевичу, которого приговорили к 10 годам колонии строгого режима.