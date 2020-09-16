Киев, 16 сентября, 2020, 12:10 — ИА Регнум. В Киеве хотят «политического» решения в отношении «Северного потока — 2», Россия должна ответить на это симметрично и на основании политического решения прекратить транзит газа через Украину в случае сохранения там русофобского правительства, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 16 сентября, комментируя высказывания главы НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева.

Иван Шилов ИА REGNUM С кем дружить?

Как сообщалось ранее, Коболев заявил, что Германия, по его мнению, не намерена отказываться от «Северного потока — 2», а чтобы вынудить ее это сделать, украинская сторона будет «продвигать санкции в Вашингтоне».

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«О чём говорит глава «Нафтогаза Украины»? Он говорит о том, что сама по себе Украина как политический и экономический субъект ничтожна.

По Коболеву, Украина не в состоянии сама выстроить устраивающую её транзитно-энергетическую политику, она не способна ни договориться с соседней страной, в данном случае Россией, ни вынудить её принять нужные для Украины решения. Но она не способна договориться не только с Россией. Она не способна убедить в своём Германию и договориться с ней. Она не способна договориться с Францией. Она не способна получить всеобъемлющую поддержку Европейского союза, а те редкие страны, которые поддерживают Украину в её безответственной политике, к счастью, не обладают достаточным влиянием в Европе.

Может быть, Украина пытается исправить эту ситуацию? Нет, она, наоборот, её усугубляет. Оскорбляя европейцев, она призывает американские санкции на Германию и на всех тех, кто поддерживает осуществление «Северного потока — 2», кто понимает, насколько этот проект важен для усиления Европы. Украина требует от США вести с Европой разговор с позиции суверена, методами грубого давления.

Уверен, что такое европейский истеблишмент (я имею в виду уважающих себя европейцев, а не американских марионеток) современному украинскому режиму не простит. Мы уже наблюдаем в Европе заметное охлаждение в отношении Украины. Это охлаждение будет только нарастать.