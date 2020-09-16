Светлогорск, Калининградская область, 16 сентября, 2020, 12:09 — ИА Регнум. В среду, 16 сентября, в Светлогорске (Калининградская область) проходит второй день полуфинала «Балтика» Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства», в ходе которого 80 конкурсантов из 29 регионов страны защищают свои проекты, направленные на развитие внутреннего туризма в Северо-Западном федеральном округе.

Пресс-служба «АНО Россия — страна возможностей» Григорий Титов

Полуфиналистами стали участники, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и представили свои проекты в сфере туризма.

Григорий Титов, предприниматель из Московской области, презентовал совместный с Национальным парком «Куршская коса» проект фестиваля деревянной скульптуры. Григорий уверен, что такое начинание вызовет живой интерес и получит поддержку не только у россиян, но и у зарубежных партнеров.

«В Калининградской области восхищает все ‑ и море, и лес, и дюны. Вся природа побуждает к творчеству. Моя идея — собрать на территории Куршской косы в рамках нашего фестиваля художников и скульпторов со всей России и пригласить гостей из Литвы, Латвии, Польши, Германии», — рассказывает он.

Своим проектом Григорий занимается с 2015 г., и узнав о «Мастерах гостеприимства», он сразу подал заявку: «Прошёл отбор, тестирования, и вот я уже в полуфинале».

По словам полуфиналиста, власти Калининградской области легко идут на контакт и в целом регион очень гостеприимный.

Пресс-служба «АНО Россия — страна возможностей» Григорий Титов

Ларису Чуркину из Северодвинска на разработку собственного проекта вдохновил пример санкт-петербургских коллег, которые на территории заброшенного завода «Севкабельпорт» создали креативное пространство, где проходят выставки, экспозиции и фестивали.

«Сразу появилось желание сделать что-то подобное в родном городе, которое оформилось в идею создания рекреационной территории с видом на Белое море. Территория уже выбрана, проект готов к реализации. На «Мастерах гостеприимства» я хочу приобрести новые профессиональные компетенции, пообщаться с единомышленниками, обменяться опытом, найти решения, которые приблизят меня к осуществлению моей мечты», — делится планами Лариса.

Пресс-служба «АНО Россия — страна возможностей» Лариса Чуркина

Яна Боднева приехала на полуфинал с Камчатки, но в проектах АНО «Россия — страна возможностей» она участвует не впервые.

«Я узнала о «Мастерах гостеприимства» на конкурсе «Лидеры России» и сразу же заинтересовалась этим проектом, тем более, что я с Камчатки, и наш край — своеобразная «туристическая Мекка». При этом считается, что Камчатка — дорогой для туристов регион. Возможности экономного отдыха на Камчатке неизвестны большинству путешественников. Мой проект рассчитан на то, чтобы показать доступность нашего края для среднего класса, предложить альтернативу для туристов, не располагающих большими деньгами. Мою инициативу поддержали власти — проект будет реализовываться совместно с Агентством по туризму Камчатского края».

Пресс-служба «АНО Россия — страна возможностей» Яна Боднева

Необычный проект «Строительство лабазов» представила хабаровчанка Татьяна Деркач. По ее мнению, Хабаровский край сейчас не имеет четко обозначенного бренда, что затрудняет развитие въездного туризма. В то же время, ощущается запрос как от российских, так и от иностранных туристов на нестандартные виды отдыха.

Проект Татьяны делает возможным для отдыхающих наблюдение за хищниками в условиях дикой природы. Для этого оборудуются специальные места, где могут находиться люди, которые хотят понаблюдать за жизнью тигров или леопардов, не рискуя при этом быть обнаруженными.

Проект уже успешно реализуется, но Татьяна не хочет останавливаться на достигнутом: «Наша цель — масштабирование проекта по всему краю и выход на новый этап развития». Участие в конкурсе, по словам Татьяны, это «не только обмен опытом и новые контакты, но и отличные возможности для начала партнерских отношений».

Пресс-служба «АНО Россия — страна возможностей» Татьяна Деркач

Напомним, в полуфинале «Балтика» принимает участие 80 конкурсантов из разных городов России: Калининграда, Санкт-Петербурга, Архангельска, Новгорода, Пскова, Мурманска. В полуфинал вышли участники, показавшие наилучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и представившие свои проекты, связанные с индустрией туризма. Больше всего полуфиналистов представляют Санкт-Петербург — 22 человека, на втором месте участники из Калининградской области — их 14, а третье место поделили Волгоградская, Московская и Ленинградская области, которые представляют по 4 участника. По итогам полуфиналов 200 полуфиналистов будут приглашены на финальные испытания и только 50 получат звание «Мастера гостеприимства». Финал конкурса состоится в октябре 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября. Цель проекта — раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, будут оцениваться их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие получат поддержку и будут реализованы в регионах России. Соорганизатором конкурса выступает Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ).

Победителями станут 50 конкурсантов. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов государственной власти. 25 из них также получат сертификат на специальную образовательную программу в московской школе управления «Сколково». При этом все финалисты могут получить приглашения на стажировки в органы государственной власти, ведущие компании и организации.

Конкурс «Мастера гостеприимства» проходит в несколько этапов: регистрация и отборочный этап, региональные полуфиналы и финал. На конкурс было принято 20 935 заявок. Отборочный этап (онлайн-тестирование) конкурса стартовал 17 января. В рамках него эксперты конкурса будут оценивать общие и профессиональные знания, интеллектуальные способности и управленческие компетенции.

Региональные полуфиналы проходят в 9 регионах России. Финал соберет 200 отраслевых специалистов. Победители получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства. Лучшие проекты конкурса могут быть реализованы при поддержки Федеральной пассажирской компании, Ростуризма и Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Участники также смогут выиграть бизнес-курс английского языка от школы Skyeng, обучение в школе туризма Travel Business School, поддержку лучших проектов от российского сервиса путешествий №1 Туту.ру, поддержку на развитие проектов от Роскосмоса, 1 миллион рублей от компании METRO Cash&Carry, обучение от «Академии гостеприимства», сертификаты на обучение от Академии Слетать.ру, участие в выездном туре от Coral Business School, обучение в РГУТиС и многое другое.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Читайте ранее на ИА REGNUM: В Светлогорске стартовал полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства»