«Теперь — на постоянной основе»: о бомбардировщиках США в небе Украины
Киев, 16 сентября, 2020, 11:59 — ИА Регнум. На Украине эксперты обсуждают очередной пролет стратегических бомбардировщиков ВВС США над территорией страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 сентября.
Напомним, что согласно официальной информации Киева, 14 сентября три стратегических бомбардировщика ВВС США В-52Н в сопровождении истребителей ВВС Украины пролетели над территорией страны, взяв курс в акваторию Чёрного моря «для совместных действий со странами-партнерами в сфере коллективной безопасности». Более того, украинское командование заявило, что такие патрулирования отныне будут носить регулярный характер.
Украинский политик, экс-депутат Рады Евгений Филиндаш подчеркивает, что, по сути, стратегические бомбардировщики США используют воздушное пространство Украины как своё собственное.
«Теперь — на постоянной основе, как радостно сообщило об этом минобороны Украины. Никто не подскажет, в каком именно пункте своей предвыборной программы Зеленский и «Слуги народа» нам это обещали? И да, за это тоже стоял Майдан», — саркастически отмечает эксперт.
С другой стороны, представитель «патриотического» лагеря Максим Кухар призывает общественность «новостями о самолетиках» голову не забивать, поскольку, как отмечает эксперт, в случае реальных военных действий никаких американских бомбардировщиков в небе Украины не будет.
«Покажите, пожалуйста, американского генерала, который отправит здоровенную корову в виде Б-52 в район, где ПВО РФ сможет смело бить по самолету, а потом рассказывать, что это ударила отставшая от колоны украинская боевая машина… Тем более что украинская сторона в это время в пылу боев не будет толком знать, кто еще цел и куда стрелять», — заявил Кухар.