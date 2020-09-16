Барнаул, 16 сентября, 2020, 11:53 — ИА Регнум. С началом учебного года в Алтайском крае увеличилось заболеваемость ОРВИ среди школьников. Как сообщает ИА «Амител» со ссылкой на данные регионального министерства образования, спустя две недели после начала учёбы полностью закрыта Петропавловская СОШ.

ИА REGNUM Стол с дезинфицирующими средствами в школьном классе

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Помимо этого, частично на карантин ушел 51 класс в 30 общеобразовательных учреждениях, закрыты три филиала детских садов (два — в Табунском районе, один — в Петропаловском), частично — три группы в двух детских садах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае вакцинировано от гриппа уже более 315 тыс. человек. Завезено уже 555 тыс. доз вакцины для взрослых и 168 тыс. доз вакцины для детей.

Тем временем эпидемиологическая обстановка с распространением коронавируса продолжает оставаться напряжённой: на 16 сентября по-прежнему наблюдается рост больных внебольничной пневмонией (3828 пациента, +31 пациент за последние сутки) и ОРВИ (3713 пациентов, +12 пациентов за последние сутки).