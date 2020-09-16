Москва, 16 сентября, 2020, 11:11 — ИА Регнум. Летний отпуск в 2020 году пропустили 81% жителей России. По данным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), ездили отдыхать 19% опрошенных.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане отдыхают на Дворцовой площади

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Из тех, кто не брал отпуск в июне-августе, большинство — жители Москвы и Санкт-Петербурга (86%) и люди в возрасте 60 лет и старше (90%).

Те, кто поехали отдыхать, в основном путешествовали на автомобиле (12%). Также туристы перемещались на поезде (3%), на самолете (3%) и на автобусе (1%).

Опрос проведен в конце августа — начале сентября 2020 года. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет в 53 регионах России. Статпогрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее безопасным способом отдохнуть летом 2020 года большинство жителей России (53%) считают поездку на собственную дачу.

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