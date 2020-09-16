Кострома, 16 сентября, 2020, 10:51 — ИА Регнум. Костромских электросетевиков уличили в нечестной конкуренции. Об этом ИА REGNUM сообщили в УФАС России по Костромской области.

Наталья Диева ИА REGNUM Линия электропередачи, вид сверху

Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что костромской филиал компании ПАО «МРСК Центра» — предприятие «Костромаэнерго» ущемило интересы конкурента — ООО «Промэнерго Сети», заставив его увеличить сетевую мощность на обслуживаемых им ювелирных предприятиях. Увеличение сетевой мощности автоматически привело росту затрат потребителей электроэнергии, что снизило конкурентную способность ООО «Промэнерго Сети». С помощью этих действий «Костромаэнерго» хотела заполучить клиентов компании-соперника.

«Все действия ПАО «МРСК Центра» — «Костромаэнерго» были направлены на то, чтобы «золотники» расторгли договоры с конкурентом и перешли на обслуживание в данную сетевую организацию» — объяснила действия электросетевиков ведущий специалист УФАС Елена Матвеева.

Арбитражный суд Костромской области поддержал позицию антимонопольного ведомства. За ущемление интересов компании-конкурента должностные лица ПАО «МРСК Центра» — «Костромаэнерго» заплатят административные штрафы.