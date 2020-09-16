Обнинск, Калужская область, 16 сентября, 2020, 11:02 — ИА Регнум. Управление образования Обнинска получило предписание от санитарных властей перевести класс одной из школ города на удалённое обучение, так как у одного из учащихся был выявлен подтверждённый коронавирус, сообщает новостной портал Obninsk.name.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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«Дистанционка» продлится две недели от момента обнаружения коронавируса. В школе провели все требуемые мероприятия, обработали помещения.

«Сегодня уже все поняли, что лучше уроков в классе никто ничего не придумал. И для того, чтобы ковид не распространялся, необходимо соблюдать масочный режим», — считает начальник управления образования Обнинска Татьяна Волнистова. По её мнению жители наукограда совсем расслабились. «Захожу в магазин, и я там одна в маске», — сказала чиновница.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 сентября в Обнинске обнаружено 130 подтверждённых положительных результатов тестов на новую коронавирусную инфекцию.