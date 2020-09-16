Ярославль, 16 сентября, 2020, 10:39 — ИА Регнум. В Ярославской области зафиксированы еще два летальных исхода от COVID-19. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

ИЦК Статистика распространения коронавируса

Таким образом, количество умерших от коронавируса в Ярославской области увеличилось до 45 человек. За стуки в регионе выявлено еще 53 случая коронавирусной инфекции, рост числа инфицированных продолжается. Сейчас от коронавируса лечатся 440 ярославцев.

Всего с начала пандемии в Ярославской области заболели 7904 человека, до конца недели число инфицированных, скорее всего, вырастет до 8 тысяч. При этом выздоровели 7419 ярославцев, в том числе за сутки в регионе выписано 69 человек.