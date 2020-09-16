Якутск, 16 сентября, 2020, 10:31 — ИА Регнум. В арбитраж Якутии поступил иск о несостоятельности, ответчиком по которому выступает сельскохозяйственный кредитно-потребительский кооператив «Бордон» из Нюрбинского улуса. Рассматривать претензии отделения Центробанка РФ будут начнут 16 ноября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Исковое заявление поступило от нацбанка по Якутии Дальневосточного главного управления Центрального банка РФ 11 сентября, а 15 сентября его приняла к производству судья Кононова.

Кооператив был учреждён в январе 2007 года в селе Малыкай. В его создании принимали участие 342 физлица. Уставный капитал — 342,4 тыс. рублей. С 11 августа 2020 года кооператив числится в стадии ликвидации. Ликвидатором выступает Иосиф Иванов.

«Бордон» входит в состав союза «Сахаагроконтроль», созданного в 2010 году 25 кооперативами Якутии для оказания услуг в области бухгалтерского учёта.