Кострома, 16 сентября, 2020, 10:25 — ИА Регнум. В социальные учреждения Костромской области начали давать тепло. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба администрации региона.

Сроки начала отопительного сезона в регионе скорректировали из-за рисков распространения сезонных заболеваний в период пандемии коронавируса. Для снижения заболеваемости ОРВИ в области начинают отапливать детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, поликлиники, больницы и другие учреждения.

«На северо-востоке области запустили дровяные котельные. Газовые котельные получают допуск к работе и запускаются в плановом порядке. Остаются 30 электрических котельных, у которых есть кредиторская задолженность. Вопросы с ее погашением сейчас решаются», — рассказал на еженедельном совещании в администрации Костромской области директор департамента строительства ЖКХ и ТЭК региона Александр Кудряшов.

Дать тепло во все социальные организации региона, включая 216 учреждений в Костроме, планируют до конца текущей недели. В жилом фонде отопительный сезон начнётся в соответствии с установленными правилами — как только среднесуточная температура в течение 5 дней установится на отметке +8 градусов.