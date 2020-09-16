В Костромской области отопительный сезон начался раньше из-за ОРВИ
Кострома, 16 сентября, 2020, 10:25 — ИА Регнум. В социальные учреждения Костромской области начали давать тепло. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба администрации региона.
Сроки начала отопительного сезона в регионе скорректировали из-за рисков распространения сезонных заболеваний в период пандемии коронавируса. Для снижения заболеваемости ОРВИ в области начинают отапливать детские сады, школы, учреждения дополнительного образования, поликлиники, больницы и другие учреждения.
Дать тепло во все социальные организации региона, включая 216 учреждений в Костроме, планируют до конца текущей недели. В жилом фонде отопительный сезон начнётся в соответствии с установленными правилами — как только среднесуточная температура в течение 5 дней установится на отметке +8 градусов.