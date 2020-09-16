Благовещенск, 16 сентября, 2020, 10:22 — ИА Регнум. В посёлке Восточный Амурской области, где уже начался отопительный сезон, запас топлива для котельной не соответствовал нормативным требованиям. Через суд прокуратура обязала завезти уголь, необходимый для прохождения отопительного сезона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

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Теплоснабжающая компания АО «Коммунальные системы БАМа» не обеспечила для котельной необходимый запас топлива.

По суду прокуратура обязала администрацию Тындинского района и теплоснабжающую организацию завезти в котельную посёлка Восточный 2,113 тыс. тонн угля до 1 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области фактические запасы топлива существенно отстают от плановых показателей. Работа по заготовке топлива на зиму продолжается.