Кострома, 16 сентября, 2020, 10:19 — ИА Регнум. Представлять интересы Костромской области в Совете Федерации вновь будет Николай Журавлев. Об этом во вторник, 15 сентября сообщили в администрации региона. Решение о продлении полномочий сенатора принял вновь избранный губернатор региона Сергей Ситников.

Council.gov.ru Николай Журавлев

«Николай Андреевич имеет очень серьезный опыт в решении важнейших государственных задач, оказывал поддержку области в реализации многих региональных проектов. Активно помогал в продвижении наших инициатив и проектов по развитию транспортной инфраструктуры региона, газификации. Всего, что непосредственно связано с повышением качества жизни костромичей», — прокомментировал решение Ситников.

Членом Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Костромской области Журавлев стал в 2011 году. В 2015 году его полномочия были продлены повторно. Его предшественником на посту сенатора с мая 2004 года по май 2011 года был Василий Дума.

Николай Журавлев родился 1 сентября 1976 года в Москве, с 2002 по апрель 2011 года занимал должность председателя правления акционерного общества «Совкомбанк» (головной офис банка находится в Костроме). С 2007 по 2011 год был секретарём политсовета Костромского регионального отделения партии «Единая Россия». Экономист по образованию, Журавлев выступил автором ряда законодательных инициатив по регулированию рынка микрофинансирования, коллекторской деятельности, введению ипотечных каникул для граждан, которые оказались в сложной жизненной ситуации.