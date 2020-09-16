Барнаул, 16 сентября, 2020, 10:17 — ИА Регнум. Предложение по введению минимального размера часовой ставки оплаты труда корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых:

Иван Шилов ИА REGNUM Оплата труда

«Расширение вариаций способов начисления оплаты за труд способно спровоцировать рост манипуляций с зарплатой. Как минимум — государство должно максимально защитить трудящихся от рисков снижения гарантий, как максимум — повысить степень их защиты. МРОТ уже содержит в себе регулирование минимальных трудовложений. Важно понять, чем действующий механизм минимального размера оплаты труда, обеспечивающий пропорциональность зарплаты отработанному времени, отличается от обсуждаемого почасового минимума.

В зависимости от того, каким образом планируется соотнести эти институты, вырисуется цель введения новшества и его последствия. Например, если минимальная часовая ставка будет выше, чем пропорциональный соответствующий ей размер по МРОТ, то это явно говорит о задаче новеллы по выведению «теневых» зарплат в «белые».

Как уже сообщало ИА REGNUM, предложение по введению минимального размера часовой ставки оплаты труда намерены обсудить в рамках подготовки Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021−2023 годы. Как сообщают «Известия» со ссылкой на текст документа, обсуждаемое предложение поступило от правительства. Планируется, что оно будет подготовлено до конца октября.