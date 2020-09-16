Москва, 16 сентября, 2020, 09:58 — ИА Регнум. Фильмы, снятые по новым стандартам для получения «Оскара», не должны получить прокатного удостоверения Минкультуры. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оскар

«Пускай они там сходят с ума — это их проблемы. Но если объявленные «нормативы» реально заработают, картины, снятые в соответствии с подобными «критериями», не должны получить прокатного удостоверения российского Минкульта. В ином случае это будет означать поощрение нашим государством цензуры и нарушения Всеобщей декларации прав человека, ратифицированной РФ», — заявил Миронов.

Он надеется, что здравый смысл возобладает и кинематографистам США и других стран не станут навязывать выбор, о чем им снимать картины и с кем работать.

Американская киноакадемия обнародовала стандарты, которым должны соответствовать картины, чтобы попасть в число номинантов на «Лучший фильм» премии «Оскар». Главным образом они касаются обязательного участия представителей различных меньшинств в создании ленты: начиная от актерского состава и заканчивая продвижением и распространением фильма, а также предъявляют требования к теме кинопроизведения.