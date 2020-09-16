Санкт-Петербург, 16 сентября, 2020, 09:52 — ИА Регнум. Половина петербуржцев не видит развития городской среды. К таким выводам пришли авторы исследования восприятия градостроительной ситуации в северной столице, подготовленного ЦСП «Платформа» с Институтом дизайна и урбанистики Университета ИТМО.

Дарья Драй ИА REGNUM 6 Молодые люди отдыхают у Казанского собора

Только 50% жителей города считают, что Петербург развивается, а 22% полагают, что он деградирует.

«При этом эксперты констатируют отсутствие выраженной динамики. Город находится в ситуации стратегического замирания — ему нужна новая стратегия развития и соответствующие ей пространственная и градостроительная стратегии», — пишут авторы исследования.

Для большинства жителей Петербурга приоритетны линии его развития как «зеленого», экологичного и исторического города. Такие варианты выбрали 50% и 45% респондентов соответственно.

Кроме того, в топ-5 приоритетов попали развитие образования и науки (31%), туризма (31%), инновационного бизнеса (27%). Большинство экспертов полагают, что в основу стратегии Петербурга не может быть положен один фактор, а пространственная стратегия города не может строиться только вокруг исторического центра, который сегодня недостаточно функционален.

Большинство населения — 67% ‑ и экспертов выступают за полное сохранение исторического центра города и отсутствие в нем каких-либо изменений. Для развития необходимо новое пространство, полагают эксперты.

Однако помимо исторического Петербургу нужны и другие функциональные центры: деловые, рекреационные. К такому выводу приходит экспертное сообщество. Эти новые центры должны быть обеспечены инфраструктурой.

Опрос также показал наличие спящего интереса петербуржцев к современной архитектуре: 81% опрошенных считает, что за пределами центра необходимо искать новые архитектурные идеи, создавать интересные современные здания.

«В качестве ключевой проблемы градостроительного развития экспертами указывается пространственное расползание Петербурга, строительство новых многоэтажных районов на окраинах и за городом, не обеспеченных социальной инфраструктурой. Это не только размывает идентичность Петербурга, но и создает давление на центр, перегружает инфраструктуру», — пишут исследователи.

В городе также отмечают острый дефицит велодорожек (а это указали 36% респондентов) и территорий для прогулок (29%). В рейтинге локальных проблем ведущее место занимают сложности с транспортом: 39% назвали проблемы с парковками, 37% — пробки. Еще 37% петербуржцев пожаловались на уплотнительную застройку.