Выборг, Ленинградская область, 16 сентября, 2020, 09:55 — ИА Регнум. После возбуждения уголовного дела о мошенничестве на сумму свыше 700 млн рублей и служебном подлоге председателя отдела финансов Выборгского района Ленинградской области Александра Болучевского уволили с занимаемой должности. Вместе с ним лишились своих рабочих мест и его коллеги по отделу. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе муниципального образования.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Коррупция

Напомним, по версии следствия, в течение 2019 года председатель комитета финансов Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области Болучевский вместе с неустановленными лицами использовал официальные документы, в которые вносил ложные сведения о якобы выполненных работах по капремону и текущему ремонту зданий Выборга. Бюджетные средства, которые, по подсчетам следователей, превышают 700 млн рублей, поступали на счета фиктивных компаний, подконтрольных чиновнику.

В настоящий момент Александр Болучевский арестован и помещен в СИЗО по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Как уточнил глава Выборга Геннадий Орлов, о мошеннических действиях стало известно во время внутренней проверки. Кроме того, глава города указал, что Болучевский признал себя виновным и написал объяснительную записку, в которой сообщил, что его подчиненные действовали строго по его указанию, и рассказал, куда потратил такую большую сумму.

«350 млн рублей он отдал своей знакомой за трудоустройство в мэрию Москвы, а оставшуюся часть средств председатель комитета финансов обналичил», — уточнили в администрации Выборга.

14 сентября Александр Болучевский был уволен в связи с утратой доверия. Кроме того, по этой же статье будут уволены все сотрудники комитета финансов, причастные к махинациям.

Отметим, что параллельно с расследованием уголовного дела областной комитет финансов проводит проверку в районном комитете финансов.