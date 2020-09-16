Санкт-Петербург, 16 сентября, 2020, 09:42 — ИА Регнум. Стоимость проезда в городском общественном транспорте Санкт-Петербурга на 2021 год будет установлена в конце ноября текущего года, после установления размеров субсидий перевозчикам от бюджета. Об этом на телеканале «78» сообщил вице-губернатор Максим Соколов, курирующий в Смольном транспортную сферу.

Дарья Драй ИА REGNUM Троллейбус

«Тариф тесно связан с размером тех субсидий, которые необходимо будет дотировать городскому бюджету в результате выпадающих доходов <…> Как правило, этот процесс заканчивается в конце ноября», — сказал Соколов.

Ранее городские перевозчики заявили, что их расходы на следующий год возрастут на 9% по сравнению с 2020 годом.

Напомним, по данным СМИ, возможно введение единого тарифа в 60 рублей на разовый проезд в любом виде городского общественного транспорта. По другому варианту 55 рублей будет стоить билет в наземном транспорте и 65 рублей — жетон в метро.