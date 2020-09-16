Москва, 16 сентября, 2020, 09:34 — ИА Регнум. Законопроект, призванный защитить финансовые интересы граждан при смене негосударственного пенсионного фонда, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Предлагается ввести прямой запрет на привлечение посредников (в том числе агентов, поверенных) для заключения ими договоров об обязательном пенсионном страховании между застрахованным лицом и негосударственным пенсионным фондом (НПФ) от имени негосударственного пенсионного фонда.

Также устанавливается, что при поступлении в Пенсионный фонд России (ПФР) заявления застрахованного лица о переходе через представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности, проводить проверку подлинности такой доверенности посредством обеспечения межведомственного электронного взаимодействия между ПФР и оператором единой информационной системы нотариата. При этом в случае неподтверждения оператором подлинности нотариально удостоверенной доверенности заявление о переходе предлагается оставлять без рассмотрения.

Кроме того, предлагается дополнить закон положениями, позволяющими гражданам запретить рассмотрение ПФР заявлений о переходе (о досрочном переходе), поданных любыми иными способами подачи указанных заявлений, отличными от подачи таких заявлений в территориальный орган ПФР лично застрахованным лицом. После уведомления гражданином ПФР о таком запрете, последующие после такого уведомления заявления о переходе могут быть поданы только самим гражданином лично. В то же время предусматривается возможность, при желании застрахованного лица, отозвать такое уведомление о запрете.

Напомним, что сейчас в случае досрочной смены застрахованным лицом страховщика могут иметь место финансовые потери в виде удержания инвестиционного дохода или невосполнения убытков, полученных в результате инвестирования средств пенсионных накоплений у текущего страховщика.