Владивосток, 16 сентября, 2020, 09:43 — ИА Регнум. Во Владивостоке 17 классов в 12 школах перевели на дистанционное обучение в связи с выявленными носителями коронавирусной инфекции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пустой класс

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В школу на уроки не допускают учеников с повышенной температурой, а родителям рекомендуют заболевших детей оставлять дома.

«В школах проводят все мероприятия по недопущению распространения коронавируса и ОРВИ: при заходе в школу классы используют разные двери, обязательно измерение температуры школьнику и сотруднику, обучение проходит по ступенчатому расписанию, когда первый урок у классов начинается в разное время», — сказали ТАСС в пресс-службе мэрии Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Приморье лабораторно подтвердились 70 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 115 пациентов, скончался — один.