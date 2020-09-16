Тулун, Иркутская область, 16 сентября, 2020, 09:20 — ИА Регнум. Повышение уровня воды в реках Иркутской области из-за продолжительных дождей стало поводом для усиления группировки спасателей в Тулунском районе: туда направлены дополнительные силы МЧС России.

МЧС РФ Паводок в Приангарье

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Как сообщает сайт регионального ведомства, за прошедшие сутки (15 сентября) наиболее сложная ситуация из-за подъёма уровня рек сложилась в Тулунском районе. На реке Кирей в районе села Уйгат отмечалось повышение уровня воды на 33 см, затопление пониженных участков местности, дорог, огородов. С населенным пунктом отсутствует дорожное сообщение, в том числе и для грузовых автомобилей. На прилегающих дорогах выставлены посты ДПС с целью исключения проезда техники. В данном населенном пункте проживают 50 человек. Для обеспечения безопасности жителей и доставки продуктов питания на месте дежурят спасатели Пожарно-спасательной службы Иркутской области на аэролодке.

Для усиления группировки спасателей в Тулунский район передислоцирована группировка Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Иркутской области в составе 10 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после продолжительных дождей в Иркутской области вновь возникла напряженная паводковая обстановка. По данным гидрометцентра, 16−17 сентября на реке Ия ожидается повышение уровня воды на 80−120 см, возможен выход воды на пойму в пониженных участках местности.