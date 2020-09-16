Ярославль, 16 сентября, 2020, 09:16 — ИА Регнум. Ярославская областная дума рассмотрит поправки в Устав области, которые корректируют условия избрания губернатора региона. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.yar.ru Заседание думы

Поправки в Устав Ярославской области вносятся в соответствии с изменениями, которыми приняты в Конституцию РФ на общероссийском голосовании 1 июля 2020 года. В частности, к выборам губернатора не будет допускаться кандидат с гражданством или видом на жительство другого государства, а также имеющий счета в иностранных банках.

«Частью 3 статьи 77 Конституции Российской Федерации установлено, что высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации может быть гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, постоянно проживающий в РФ, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства. Высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ. В целях учета указанных положений Конституции Российской Федерации проект закона предусматривает внесение изменений в статьи Устава Ярославской области», — отмечается в пояснительной записке к поправкам в Устав региона.

Также в нормативный акт вводится понятие муниципального округа, ранее в Уставе в рамках системы местного самоуправления в регионе был отражен только муниципальный район