Майкоп, 16 сентября, 2020, 08:58 — ИА Регнум. Городской чемпионат по сбору вторичного сырья среди детских садов проведут в Майкопе. В ходе экологической акции планируется собрать не менее 40 тонн мусора, сообщили ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе администрации муниципалитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Переработка мусора

В течение октября дошкольные учреждения Майкопа будут собирать пластиковые отходы и макулатуру, а затем отсортированный мусор отправится на переработку. По количеству собранного вторсырья будут определены самый «результативный» детский сад, группа и воспитанник. Победители получат дипломы, кубки и ценные призы.

«В прошлом году по итогам подобной акции было собрано более 40 тонн вторичного сырья. В 2020 году организаторы нацелены побить этот рекорд», — сказано в сообщении.

В ноябре к экологической акции присоединятся общеобразовательные школы Майкопа.