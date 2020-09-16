Москва, 16 сентября, 2020, 08:42 — ИА Регнум. Утверждение о том, что человек, переболевший COVID-19, может выделять вирус на протяжении 90 дней, прокомментировал в своем телеграм-канале главный врач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников:

Dmitry Rozhkov Александр Мясников

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»Вчера в новостях прошла информация, что, мол, пациент, перенёсший COVID-19 и полностью выздоровевший, может быть заразен для окружающих ещё до 90 дней (!!!). Это не так, это очередная страшилка.

Давно уже известен факт, что у ряда людей, перенёсших коронавирусную инфекцию, положительный ПЦР тест может сохраняться довольно долго. Общее мнение медиков разных стран — такие люди не опасны для других, они не заражают окружающих».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, ссылаясь на отечественные и зарубежные наблюдения, заявила о том, что переболевший коронавирусом человек выделяет вирус до 90 дней: это происходит даже тогда, когда человек чувствует себя прекрасно и у него хорошие анализы, «но вирус из носа он выделяет».