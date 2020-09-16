Токио, 16 сентября, 2020, 08:38 — ИА Регнум. Парламент Японии большинством голосов нижней палаты 16 сентября утвердил на посту главы правительства Ёсихидэ Сугу, ранее избранного новым председателем правящей в стране Либерально-демократической партии. Голосование за кандидатуру нового премьер-министра транслировалось на сайте парламента в прямом эфире.

Суга Ёсихидэ

В соответствии с установленным порядком, в ближайшие часы новый глава правительства должен объявить его состав.

Напомним, что, по предварительной информации, многие ключевые министры правительства Синдзо Абэ сохранят свои посты и в новом составе. В их числе — министр иностранных дел Тосимицу Мотэги и министр финансов Таро Асо. Министр обороны Таро Коно, предположительно, займёт другую должность — новым главой оборонного ведомства страны должен стать младший брат Абэ Нобуо Киси.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Японии, возглавляемое премьер-министром Синдзо Абэ, 16 сентября в полном составе ушло в отставку.