Тюменский район, Тюменская область, 16 сентября, 2020, 08:03 — ИА Регнум. В посёлке Московский Тюменского района на выборах в местную думу победил кандидат, набравший шесть голосов. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения КПРФ.

Алексей Колчин ИА REGNUM Выборы

Следите за развитием событий в трансляции: «Единый день голосования: итоги и комментарии — все новости»

Всего в состав представительного органа посёлка было избрано 12 депутатов. В избирательном округе №6 победу одержал коммунист Владимир Игнатов, за которого проголосовали шесть избирателей. Аналогично шесть голосов набрала представительница «Справедливой России» Оксана Миколенко, но соперник подал документы на регистрацию раньше, поэтому он одержал победу.

Как подчёркивают в тюменском обкоме КПРФ, явка по округу №6 в посёлке Московский составила 3,9%. Из 565 избирателей на выборы в единый день голосования 13 сентября 2020 года пришли 18 человек, ещё четверо проголосовали досрочно.

«Причин низкой активности населения может быть много, но после отмены в 2006 году порога явки выборы состоятся, даже если на них придёт всего один избиратель», — отмечают тюменские коммунисты.