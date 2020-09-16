Волгоград, 16 сентября, 2020, 07:02 — ИА Регнум. Аукцион, в рамках которого выберут подрядчика для реализации этапа строительства мостового перехода через реку Волгу в городе Волгограде, объявил комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Начальная цена лота превышает 5,6 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Алексей Саврасов. Волга. Дали. Первая половина 1870-х

При начальной цене 5 681 500 000 рублей размер обеспечения заявки составит 284,075 млн рублей. Выполнить работы в Среднеахтубинском районе региона победитель, который определится 15 октября 2020 года, должен будет до 1 сентября 2023 года.

«Источник финансирования — областной и федеральный бюджеты на 2020−2023 годы», — отмечается в документации.

В 2020 году на проект из бюджета страны выделят 115 188 170 рублей, из областного бюджета в 2021 году предполагается финансирование в размере 1 545 635 560 рублей, в 2022 году — 1 545 635 560 рублей. В 2023 году из бюджета области планируют затратить 190 310 710 рублей и из федерального бюджета — 2 284 730 000 рублей.

В техзадании уточняется, что строительная длина основного хода составит 4,45 км, а длина съездов транспортных развязок, проездов и примыканий — 4,865 км. Расчётная скорость движения по новому дорожному объекту планируется на уровне 120 км/ч.