Месторождение олова в ЕАО: иностранцы требуют с недропользователя миллиард
Биробиджан, 16 сентября, 2020, 06:42 — ИА Регнум. Иностранная компания Khingan Resources Limited пытается взыскать с разработчика месторождения олова в Еврейской автономной области более 1,1 млрд рублей. Иск о взыскании «в порядке суброгации задолженности по договору о финансировании предоплаты
Претензии к ООО «Ресурсы Малого Хингана» на сумму, соответствующую 1,186 млрд рублей, поступили в суд 11 сентября 2020 года. Одновременно с этим истец, зарегистрированный в Гонконге, потребовал наложить обеспечительные меры в виде запрета межрайонной инспекции ФНС №1 по ЕАО «осуществлять какие-либо регистрационные действия, связанные с изменением состава участников в обществе». Своё требование истец обосновал угрозой банкротства ответчика, так как «цена настоящего иска в 11 517 раз превышает размер уставного капитала общества», а также тем, что имеется решение суда о взыскании с ответчика более 70 млн рублей и налицо «критическое экономическое положение ответчика».
Истец сообщил, что краткосрочные заёмные обязательства ответчика превысили выручку в десять раз, чистый убыток за 2019 год составил 158,7 млн рублей, а собственный капитал имеет отрицательное значение (-376,6 млн рублей), при том что «доходы за 2019 год не получались от коммерческой деятельности, при этом расходы за тот же период составили 215 900 000 рублей».
По данным ЕГРЮЛ, ООО «Ресурсы Малого Хингана» создано в феврале 2013 года для добычи и обогащения железных руд. Единственный владелец актива, имеющего лицензию на геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведку и добычу олова на Березовском месторождении, является Traxys Europe S.A. (Трэксис Юроп Эс Эй) из Люксембурга. Директор общества с 8 сентября 2020 года — Виталий Леонтьев.
По открытым данным, ранее доля в компании-ответчике принадлежала Khingan Resources Ltd, которая имела с «Трэксис» соглашение о выкупе оловянного концентрата. В мае 2017 года ООО «Ресурсы Малого Хингана» подписало кредитное соглашение с Traxys Europe S.A. Средства планировалось направить на разработку хвостохранилища Хинганского ГОКа. Доля в ООО была заложена по договору.