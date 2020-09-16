Биробиджан, 16 сентября, 2020, 06:42 — ИА Регнум. Иностранная компания Khingan Resources Limited пытается взыскать с разработчика месторождения олова в Еврейской автономной области более 1,1 млрд рублей. Иск о взыскании «в порядке суброгации задолженности по договору о финансировании предоплаты от 19.05.2017 года в сумме 15 774 889 долларов США» арбитраж Еврейской автономной области начнёт рассматривать 15 октября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Виктор Дени, Капитал. 1919

Претензии к ООО «Ресурсы Малого Хингана» на сумму, соответствующую 1,186 млрд рублей, поступили в суд 11 сентября 2020 года. Одновременно с этим истец, зарегистрированный в Гонконге, потребовал наложить обеспечительные меры в виде запрета межрайонной инспекции ФНС №1 по ЕАО «осуществлять какие-либо регистрационные действия, связанные с изменением состава участников в обществе». Своё требование истец обосновал угрозой банкротства ответчика, так как «цена настоящего иска в 11 517 раз превышает размер уставного капитала общества», а также тем, что имеется решение суда о взыскании с ответчика более 70 млн рублей и налицо «критическое экономическое положение ответчика».

Истец сообщил, что краткосрочные заёмные обязательства ответчика превысили выручку в десять раз, чистый убыток за 2019 год составил 158,7 млн рублей, а собственный капитал имеет отрицательное значение (-376,6 млн рублей), при том что «доходы за 2019 год не получались от коммерческой деятельности, при этом расходы за тот же период составили 215 900 000 рублей».

"Данные факты в совокупности ставят под угрозу исполнение судебного акта», — отметил истец, но суд отклонил претензии и не стал вводить обеспечительные меры.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Ресурсы Малого Хингана» создано в феврале 2013 года для добычи и обогащения железных руд. Единственный владелец актива, имеющего лицензию на геологическое изучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведку и добычу олова на Березовском месторождении, является Traxys Europe S.A. (Трэксис Юроп Эс Эй) из Люксембурга. Директор общества с 8 сентября 2020 года — Виталий Леонтьев.