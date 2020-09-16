Москва, 16 сентября, 2020, 06:07 — ИА Регнум. В среду, 16 сентября, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +17… +19 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва

В ночь на 17 сентября в Москве будет облачно с прояснениями. Температура воздуха +9… +11 °С.

Ветер западный, юго-западный, южный 5−10 м/с, ночью местами порывы до 18 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +14… +19 °С днём и +6… +11 °С ночью.

В четверг, 17 сентября, днём в столице ожидается +20… +22 °С. По области +18… +23 °С. Дождь, местами гроза. Ночью в регионе ожидается +4… +9 °С. Дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, летняя тёплая погода может вернуться в Москву на один день.

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