Кургинян рассказал, почему Украина «с потрохами продала Лукашенко»
Москва, 16 сентября, 2020, 05:08 — ИА Регнум. Украина с потрохами предала президента Белоруссии Александра Лукашенко, который пытался выстраивать с ней незаслуживающие ее отношения, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Кургинян отметил, что белорусский президент Александр Лукашенко сделал очень много ошибок, вылившихся в поддержку Украины, в попытке выдержать фигуру баланса на политической арене между Западом и Россией. Однако Украина начала выстраивать отношения с Лукашенко не как страна, оформляющая свою политику, а как клиент США, который исполняет их приказы по облаиванию Лукашенко.
По словам эксперта, с одной стороны, очевидно, что Украина целиком и полностью, с потрохами предала Лукашенко, который по отношению к ней пытался себя вести респектабельно, чего нынешняя Украина никогда не заслуживала.
Напомним, что Верховная Рада Украины не признала победу Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии, несмотря на все те реверансы в сторону Украины, которые делал Лукашенко в предыдущие годы и которые наносили ущерб отношениям с Россией.