Минтранс Подмосковья требует 466 млн рублей с компании Дерипаски
Красногорск, 16 сентября, 2020, 03:24 — ИА Регнум. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области обратилось с крупным финансовым иском к АО «Сбербанк Лизинг» и ООО «Русские автобусы — группа ГАЗ». Иск на сумму свыше 466 млн рублей арбитражем Московской области пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.
Исковое заявление поступило 8 сентября 2020 года. Сумма требований — 466 453 059 рублей. Подробности спора пока неизвестны, но второй ответчик ранее выступал поставщиком как минимум по пяти контрактам на общую сумму свыше 2,6 млрд рублей. Заказчиком было подведомственное властям региона предприятие «Мострансавто».
Напомним, ООО «Русские автобусы — группа ГАЗ» создано в декабре 2001 года для торговли автотранспортными средствами. Уставный капитал фирмы — 3 млн рублей. Управляет активом нижегородское ООО «УК «Группа «ГАЗ», входящее в ПАО «ГАЗ» миллиардера Олега Дерипаски.
Компания «Русские автобусы — группа ГАЗ» в разные годы была поставщиком как минимум по 41 госконтракту на общую сумму 37,84 млрд рублей. По некоторым договорам у исполнителя есть разногласия с госзаказчиком. К примеру, в июне 2020 года ООО попыталось взыскать с ГУП Москвы «Мосгортранс» 11,08 млн рублей, заявленного в качестве неосновательного обогащения в виде «необоснованно удержанной суммы неустойки за ненадлежащее исполнение истцом обязательств по гражданско-правовому договору