Красногорск, 16 сентября, 2020, 03:24 — ИА Регнум. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области обратилось с крупным финансовым иском к АО «Сбербанк Лизинг» и ООО «Русские автобусы — группа ГАЗ». Иск на сумму свыше 466 млн рублей арбитражем Московской области пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Олег Дерипаска

Исковое заявление поступило 8 сентября 2020 года. Сумма требований — 466 453 059 рублей. Подробности спора пока неизвестны, но второй ответчик ранее выступал поставщиком как минимум по пяти контрактам на общую сумму свыше 2,6 млрд рублей. Заказчиком было подведомственное властям региона предприятие «Мострансавто».

Напомним, ООО «Русские автобусы — группа ГАЗ» создано в декабре 2001 года для торговли автотранспортными средствами. Уставный капитал фирмы — 3 млн рублей. Управляет активом нижегородское ООО «УК «Группа «ГАЗ», входящее в ПАО «ГАЗ» миллиардера Олега Дерипаски.