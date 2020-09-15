Москва, 16 сентября, 2020, 01:13 — ИА Регнум. Увеличить в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% для компенсации расходов бюджета в условиях борьбы с заболеваемостью COVID-19 предложили в министерстве финансов России. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

Гиви Сипрошвили. Курильщик

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Отмечается, что подготовленное предложение одобрено комиссией по законопроектной деятельности и будет рассмотрено на заседании правительства РФ.

«Внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии», — отметил собеседник РБК, знакомый с ситуацией.

Предполагается, что предложенное повышение станет самым большим за всю историю табачной отрасли в России. Всего с 2010 по 2020 год минимальные акцизы на табачную продукцию выросли более чем в десять раз, а средняя цена пачки сигарет возросла почти в пять раз — с 25 рублей примерно до 120 рублей в этом году.