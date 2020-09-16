Вашингтон, 16 сентября, 2020, 09:26 — ИА Регнум. Facebook обещает сократить выбросы парниковых газов от своей глобальной деятельности в этом году. Для этого компания планирует закупить достаточный объём возобновляемой энергии для компенсации выбросов углекислого газа, говорится в отчете The Verge.

Иван Шилов ИА REGNUM Климат

Facebook намерена достигнуть «чистого нуля» выбросов уже к 2030 году. К этому году низкоуглеродная стратегия компании будет распространена не только на потребление электроэнергии, но и к цепочкам поставок и поездкам сотрудников.

Компания планирует инвестировать в возобновляемые источники энергии и проекты по улавливанию и захоронению двуокиси углерода.

« В течение следующего десятилетия Facebook будет работать над сокращением выбросов углекислого газа в результате своей деятельности и производственных цепочках », — говорится в сообщении компании.

Цель добиться «чистого нуля» выбросов углерода очень амбициозна для Facebook, которая демонстрирует значительное снижение выбросов CO 2 начиная с 2017 года.

Объем выбросов компании, занимающейся разработкой и развитием социальных сетей несравнимо меньше, чем у компаний, производящих гаджеты или оборудование, на которых эти социальные сети работают. Тем не менее, по подсчетам специалистов, в 2019 году его центры обработки данных и офисы произвели около 251 000 метрических тонн парниковых газов, а в 2017 году — 616 000 метрических тонн.

Чем действительно стоит гордиться Facebook, так это тем, что она также имеет значительно меньший углеродный след, чем компания Google, выбросившая в 2018 году 4,4 млн тонн парниковых газов.

Facebook также декларирует свою приверженность делу защиты окружающей среды, объявив 15 сентября 2020 года о запуске своего Информационного центра науки о климате, который будет работать в США, Великобритании, Франции и Германии. Он публично поддержит Европейский зеленый курс. Именно в рамках этого проекта планируется реализовать полный переход компании на использование возобновляемых источников энергии. Научный центр Facebook будет служить отдельным выделенным информационным пространством для общения пользователей Facebook с ведущими мировыми климатическими организациями.

В состав Информационного центра войдут Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) и Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (UNEP). В работе центра задействовано около 200 партнеров.

Ранее аналогичный центр Facebook создали для распространения информации о COVID-19. Этот портал доносил информацию о пандемии и вирусе от некоторых экспертов в области здравоохранения до 2 млрд человек. 600 млн человек уже кликнули по ссылке, чтобы получить больше данных о распространении вируса.