Москва, 15 сентября, 2020, 23:33 — ИА Регнум. Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 15 сентября повысила тарифы на перевозку животных на самолётах. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Clay Gilliland Cалон самолета авиакомпании Аэрофлот

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В частности, стоимость перевозки животного в салоне самолёта между европейской и азиатской частями России повышена с 43 до 57 евро. При этом стоимость перевозки внутри европейской или внутри азиатской частей страны по-прежнему составляет 43 евро.

Стоимость перевозки животного на рейсах в США увеличена с 75 до 120 евро, из США — с 64 до 102 евро. Для рейсов на Кубу и обратно, а также в населённые пункты Азии и обратно тариф повышен с 75 до 120 евро.

Ранее «Аэрофлот» объявил об изменении правил перевозки животных с 15 сентября. Теперь один пассажир сможет провезти только одно животное, при этом сам пассажир должен быть совершеннолетним. В салон самолёта можно взять животное, вес которого вместе с контейнером для перевозки не превышает 8 килограммов.