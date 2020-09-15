Вашингтон, 15 сентября, 2020, 23:30 — ИА Регнум. Одной из арабских стран, готовых присоединиться к соглашению с Израилем, является Саудовская Аравия, сообщил 15 сентября журналистам американский президент Дональд Трамп.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саудизм

По его словам, основанием строить такие предположения является его разговор с саудовским королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

Трамп «В подходящее время, полагаю, они присоединятся, я действительно так считаю».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп сегодня, 15 сентября, после подписания Израилем, ОАЭ и Бахрейном соглашения о полной нормализации отношений заявил, что аналогичным образом готовы поступить ещё пять арабских стран, но конкретно не назвал ни одной.