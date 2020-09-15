Лондон, 15 сентября, 2020, 23:22 — ИА Регнум. Вслед за ракетным эсминцем ВМС США USS Roosevelt, вошедшим в Черное море 15 сентября, туда также направлен разведывательный корабль британского Королевского ВМФ HMS Enterprise, сообщает международная система слежения за передвижениями судов AIS.

Tim Green HMS Enterprise

Разведывательный гидрографический корабль HMS Enterprise, оснащенный системами сбора различной информации, войдет в Черное море, предположительно, утром 16 сентября.

На данный момент в Черном море присутствуют большой разведывательный корабль ВМС Франции Dupuy de Lome, оснащенный комплексами радиоэлектронной разведки и американский ракетный эсминец USS Roosevelt (DDG-80).

Как сообщало ИА REGNUM, согласно нормам конвенции Монтрё, боевые корабли нечерноморских стран могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.