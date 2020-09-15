Нью-Йорк, США, 15 сентября, 2020, 23:20 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш заявил в интервью Reuters 15 сентября, что был «шокирован» международным вмешательством в Ливии.

United States Mission Geneva Антониу Гуттериш

«Я шокирован тем фактом, что… так много стран вмешивались в ситуацию в Ливии, наращивая военный потенциал с обеих сторон» , — заявил Гутерриш.

Генсек ООН отметил, что страны «полностью игнорировали резолюции Совета Безопасности в отношении эмбарго на поставки оружия и наемников». Гутерриш не стал уточнять, какие именно страны уличены в нарушениях.

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