Комо, Италия, 15 сентября, 2020, 23:14 — ИА Регнум. В Италии разгорается скандал из-за трагического инцидента в Комо — убийства местного священника, которое совершил нелегальный мигрант с психическими отклонениями, передает Adnkronos во вторник, 15 сентября.

Отмечается, что священник помогал мигрантам, в том числе и тому, кто стал впоследствии его убийцей.

Ответственность за подобные инциденты лежит на правительстве страны, которое пустило на самотек ситуацию с нелегальной миграцией, не проверяя прибывающих граждан на наличие судимостей или отклонений и не депортируя потенциально опасных гостей, отмечают некоторые критики действующей власти.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя — в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство ежедневными новыми высадками (и все более частыми побегами мигрантов из центров по их приему), и в правительстве страны заговорили о необходимости ограничивать миграцию, по крайней мере на время эпидемии.