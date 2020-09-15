Израиль обстреляли ракетами из сектора Газа
Иерусалим, 15 сентября, 2020, 23:11 — ИА Регнум. Боевики сектора Газа запустили несколько ракет по территории Израиля, 15 сентября сообщает агентство Associated Press.
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Сектор Газа. Палестина
Обстрелу подверглись города Ашкелон и Ашдод на побережье. Известно, что двое мужчин получили легкие ранения от осколков стекла.
Обстрел произошел во время церемонии подписания мирного соглашения между Израилем, Бахрейном и ОАЭ в Вашингтоне. Политики Палестины считают соглашение предательством со стороны арабских стран.
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