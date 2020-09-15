Ростов-на-Дону, 15 сентября, 2020, 22:59 — ИА Регнум. В Ростовской области более 184 тыс. учеников начальной школы обеспечены горячими обедами. Охват питанием младшеклассников составляет 100%, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 15 сентября.

Пресс-служба Министерства просвещения России Школьная столовая

«Сегодня в Ростовской области горячее питание ежедневно получают 184 тыс. 374 ребёнка — 100% посещающих школу. Особое внимание уделено оценке качества предоставляемого питания, к этой работе мы привлекаем родительское сообщество», — отметил первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов.

По его словам, на организацию бесплатным питанием учеников начальной школы направлено 490,2 млн рублей из федерального бюджета, 229,6 млн рублей — из средств региональной казны, 33,2 млн рублей — из местных бюджетов. Завтраками или обедами обеспечены также ученики 184 школ, которые не вошли в расчёт федеральной субсидии. В случае отсутствия по болезни или семейным обстоятельствам, а также при обучении на дому бесплатное горячее питание ребёнку не предоставляется.