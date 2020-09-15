Москва, 15 сентября, 2020, 22:21 — ИА Регнум. Средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших российских банках в первой декаде июля снизилась на 0,03 процентного пункта и составила 4,41%. Об этом сообщает 15 сентября пресс-служба Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Напомним, весной текущего года максимальная ставка росла и к первой декаде мая достигала 5,5%, после чего вновь стала снижаться. В начале августа показатель опустился до исторического минимума в 4,52% и продолжил снижение.

По данным ЦБ, средняя максимальная ставка рассчитывается на основании показателей десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц: Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, ФК «Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.