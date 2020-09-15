Москва, 15 сентября, 2020, 21:06 — ИА Регнум. На ряд странностей на фотографии блогера Алексея Навального, опубликованной после его выхода из комы, обратили внимание пользователи интернета.

Цитата страницы Instagram.com Алексея Навального

Так, высказываются предположения, что фотография, на которой Навальный и его улыбающаяся жена засняты в больничной палате «Шарите», является фотомонтажом.

Голова у Навального в странной позе, у его жены шея неправдоподобно изогнута, отмечает телеграм-канал «Виолончель из футляра».

Телеграм-канал «Андрей Медведев» обратил внимание на засвеченные показатели на мониторе, находящемся на заднем плане снимка. Возникли подозрения, что монитор попросту выключен.

Кроме того, обращает на себя внимание, отмечает канал, что Навальный на фото не выглядит ни похудевшим, ни обросшим щетиной. Возникает вопрос, как он мыл голову в коме.

Напомним, ранее Навальный выложил первое фото после выхода из комы.